В городском округе Баксан Кабардино-Балкарии завершились трехдневные соревнования по конным пробегам «Навеки с Россией». В них участвовали более 500 спортивных пар из регионов России и Абхазии. По итогам турнира установлен рекорд Евразии по массовости старта в официальных соревнованиях по дистанционным конным пробегам. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы КБР.