В КБР установили рекорд Евразии на конных пробегах
В городском округе Баксан Кабардино-Балкарии завершились трехдневные соревнования по конным пробегам «Навеки с Россией». В них участвовали более 500 спортивных пар из регионов России и Абхазии. По итогам турнира установлен рекорд Евразии по массовости старта в официальных соревнованиях по дистанционным конным пробегам. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы КБР.
Достижение зарегистрировано редакцией «Книги рекордов России» под номером 01610. Соревнования посвятили 465-летию династического брака Ивана Грозного и дочери верховного князя Кабарды Темрюка Идарова Марии, а также Году единства народов России.
Спортсмены Кабардино-Балкарии завоевали 16 наград: шесть золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей.