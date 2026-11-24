Авария произошла накануне, 23 ноября, около 18:00 на улице Розы Люксембург. По предварительным данным, 31-летний водитель Lada Priora не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Двух пассажиров — 19 и 20 лет — с травмами доставили в городскую больницу.