Запуск «Траектории» приурочен к пятилетию курорта «Притяжение», инициатором и ключевым инвестором которого выступает председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. Сегодня на территории круглогодичного парка-курорта площадью 400 га действуют 24 крупных объекта, включая Центр развлечений с игровыми зонами для детей, подростков и взрослых и один из крупнейших на Урале термальных комплексов. Здесь также расположен самый большой в стране каскадный тематический светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины». «Притяжение» предлагает посетителям разнообразные маршруты для пеших и велопрогулок протяженностью 40 км. На территории курорта высажено более 3 млн растений.