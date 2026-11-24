В Хасавюрте задержали семерых участников массовой драки, произошедшей 20 ноября возле одного из образовательных учреждений. Среди задержанных — двое совершеннолетних 2007 и 2008 годов рождения и пятеро несовершеннолетних, сообщили в следственном управлении СКР по Дагестану.