В Хасавюрте после массовой драки задержали семерых человек
В Хасавюрте задержали семерых участников массовой драки, произошедшей 20 ноября возле одного из образовательных учреждений. Среди задержанных — двое совершеннолетних 2007 и 2008 годов рождения и пятеро несовершеннолетних, сообщили в следственном управлении СКР по Дагестану.
По факту столкновения возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.