По итогам проверки руководителю организации внесли представление, которое было удовлетворено. По инициативе прокуратуры ответственное должностное лицо привлекли к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Размер штрафа составил 20 тыс. руб.