В Сочи работодателя оштрафовали за нарушение правил найма бывшего таможенника
В Сочи сотрудники транспортной прокуратуры выявили нарушение законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
По данным правоохранителей, работодатель не уведомил о заключении трудового договора с бывшим сотрудником Краснодарской таможни в установленный законом десятидневный срок.
По итогам проверки руководителю организации внесли представление, которое было удовлетворено. По инициативе прокуратуры ответственное должностное лицо привлекли к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Размер штрафа составил 20 тыс. руб.