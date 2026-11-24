С начала года из Дагестана выдворили 898 нелегальных мигрантов
Сотни иностранных граждан, незаконно находившихся на территории Дагестана, покинули регион по итогам года. Как сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по республике, с начала года приставы препроводили до пунктов пропуска через государственную границу 898 иностранцев.
«Суд установил, что иностранные граждане, не имея документов, подтверждающих право пребывания на территории страны, уклоняются от выезда по истечении установленного срока», — говорится в сообщении ведомства.
Все выдворенные привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ — нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ. После вступления решения суда в силу сотрудники органа принудительного исполнения сопровождают нарушителей до пункта пропуска через границу и передают пограничникам.
Въезд на территорию России выдворенным запрещен в течение пяти лет.