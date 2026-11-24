Все выдворенные привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ — нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ. После вступления решения суда в силу сотрудники органа принудительного исполнения сопровождают нарушителей до пункта пропуска через границу и передают пограничникам.