Оборот розничной торговли Дона достиг 887,5 млрд рублей
Оборот розничной торговли Ростовской области за январь–сентябрь 2026 года достиг 887,5 млрд руб., прибавив 4,4% в сопоставимых ценах. С данными ознакомился «Ъ-Ростов».
Оборот общественного питания составил 49,3 млрд руб. (+4,4%), объем платных услуг населению — 274,4 млрд руб. (+2,9%). Вместе с тем, из отчета об итогах социально-экономического развития региона следует, что индекс промышленного производства области за отчетный период опустился до 97,8% после 104,6% годом ранее. Оборот организаций при этом достиг 5,12 трлн руб. (+6% в действующих ценах), то есть номинальная картина бизнеса выглядит благополучнее реальной.
Строительный сектор замедлился: объем работ выполнен на 231,9 млрд руб. (+2,4%), а ввод в действие жилых домов составил 2,05 млн кв. м — на 11,7% ниже прошлогоднего уровня. Обеспеченность региона жильем на одного жителя достигла 29,7 кв. м. Цены производителей строительной продукции за год выросли на 10,2%.