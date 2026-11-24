Оборот общественного питания составил 49,3 млрд руб. (+4,4%), объем платных услуг населению — 274,4 млрд руб. (+2,9%). Вместе с тем, из отчета об итогах социально-экономического развития региона следует, что индекс промышленного производства области за отчетный период опустился до 97,8% после 104,6% годом ранее. Оборот организаций при этом достиг 5,12 трлн руб. (+6% в действующих ценах), то есть номинальная картина бизнеса выглядит благополучнее реальной.