Урожай зерновых на Дону оказался на 4,1% ниже прошлогоднего
Сбор зерновых и зернобобовых культур в Ростовской области за 2026 год составил 11,44 млн т. Это на 4,1% меньше прошлогоднего показателя. С данными ознакомился «Ъ-Ростов».
Индекс сельхозпроизводства области за январь–сентябрь составил 99,6%. Масличных культур собрано 2,89 млн т, овощей — 483,7 тыс. т, плодов и ягод — 259,2 тыс. т.
В животноводстве картина разделилась: поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий сократилось на 2,4%, до 411,1 тыс. голов, овец и коз — на 3,1%, до 1,9 млн голов, тогда как поголовье птицы выросло на 3,9%, до 22,3 млн голов. Из отчета об итогах социально-экономического развития региона следует также, что индекс цен на сельхозпродукцию за год достиг 111,7%.