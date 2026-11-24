В животноводстве картина разделилась: поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий сократилось на 2,4%, до 411,1 тыс. голов, овец и коз — на 3,1%, до 1,9 млн голов, тогда как поголовье птицы выросло на 3,9%, до 22,3 млн голов. Из отчета об итогах социально-экономического развития региона следует также, что индекс цен на сельхозпродукцию за год достиг 111,7%.