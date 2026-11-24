Транскавказскую магистраль закрыли до Рокского тоннеля из-за непогоды
Участок Транскавказской автомагистрали от селения Бурон до Северного портала Рокского тоннеля полностью закрыт для транспорта в связи с непогодой. Ограничение действует в обоих направлениях до особого распоряжения, сообщили в управлении МЧС по Ставропольскому краю.
«В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ", запрещено движение всех автотранспортных средств на участке селение Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях до особого распоряжения», — говорится на сайте регионального ведомства.
Водителям рекомендуют воздержаться от поездок в этом направлении до нормализации обстановки и соблюдать меры повышенной безопасности.