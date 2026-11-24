«В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ", запрещено движение всех автотранспортных средств на участке селение Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях до особого распоряжения», — говорится на сайте регионального ведомства.