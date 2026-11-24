Экспертиза одобрила проект завода минераловатных изделий в Красном Сулине
Проектную документацию строительства завода по производству изделий из минеральной ваты в Красном Сулине утвердила экспертиза. Положительное заключение датировано 17 ноября 2026 года, сведения внесены в реестр на портале ГИС ЕГРЗ на следующий день.
Заключение выдало московское ООО «Проммаш тест экспертиза». Над проектом работали две компании — из Волгограда и Санкт-Петербурга. Застройщиком выступает ООО «Завод Техно».
Ранее сообщалось, что в 2026 году на площадке предприятия заработают еще два производства — выпуск теплоизоляции из каменной ваты и экструзионного пенополистирола. Объем инвестиций тогда оценивался в 7,3 млрд рублей.