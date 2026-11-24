Ростовский ковровый завод «Меринос» за девять месяцев потерял половину выручки
Объем реализации продукции АО «Меринос» — одного из крупнейших российских производителей ковров и ковровых изделий — по итогам января–сентября 2026 года сократился на 50,3%: с 1,05 млрд до 521,6 млн руб. Данные содержатся в материалах администрации Ростова-на-Дону об итогах социально-экономического развития города.
В администрации связывают падение продаж со снижением покупательского спроса, которое давит и на прибыль предприятия. Компания поставляет продукцию на российский рынок и в Белоруссию.
Помимо готовых ковров, предприятие выпускает полипропиленовые нити, используемые в ковровом производстве. Производственная мощность фабрики достигает около 5 млн кв. м изделий в год.