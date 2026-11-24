Объем реализации продукции АО «Меринос» — одного из крупнейших российских производителей ковров и ковровых изделий — по итогам января–сентября 2026 года сократился на 50,3%: с 1,05 млрд до 521,6 млн руб. Данные содержатся в материалах администрации Ростова-на-Дону об итогах социально-экономического развития города.