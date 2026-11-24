В Краснодаре сносу подлежат три самовольно построенных дома
В Краснодаре в реестр объектов самовольного строительства включены девять многоквартирных домов, три из которых заселены гражданами. По шести объектам суды приняли решения о сносе либо приведении зданий в соответствие с проектной документацией, сообщили в администрации города в ответ на запрос «Ъ-Кубань».
Заселенные дома расположены на улицах Рымникской, 13, Крылатской, 2/А и Митинской, 13. В отношении последнего судебное разбирательство по иску администрации о сносе продолжается: производство в апелляционной инстанции приостановлено, назначена строительно-техническая экспертиза. По дому на Крылатской суд отказал муниципалитету в сносе, однако сейчас в Краснодарском краевом суде рассматривается иск граждан о признании права собственности на объект.
По остальным объектам судебные решения уже вступили в законную силу. В частности, сносу подлежат дома на Рымникской, 25, улице имени Сергея Есенина, 108/А и Ратной Славы, 15. В отношении трехэтажного дома на улице Комарова, 144 суд постановил привести строение в соответствие с проектными решениями и разрешением на строительство. Еще одно решение касается демонтажа десятого этажа дома на Агрохимической, 138/2.
При этом по дому на Рымникской, 13 исполнительное производство о сносе было окончено в сентябре 2025 года из-за заселения здания. Кроме того, в суде рассматривается иск членов ЖСК «Алексеевский» о признании права собственности на жилые и нежилые помещения в этом доме.
В отношении двух других объектов — на Митинской, 13 и в поселке Краснодарском, 1/1 — судебные разбирательства продолжаются в апелляционной инстанции.
В администрации сообщили, что проводят муниципальный земельный контроль и проверяют соответствие строительства разрешенному использованию участков и наличие разрешений. По оценке мэрии, в последние годы самовольное возведение многоквартирных домов в Краснодаре прекратилось.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что администрация Краснодара за 2025–2026 годы исключила из реестра объектов самовольного строительства сведения о 18 многоквартирных домах. Информация удалялась на основании судебных решений.