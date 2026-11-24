При этом по дому на Рымникской, 13 исполнительное производство о сносе было окончено в сентябре 2025 года из-за заселения здания. Кроме того, в суде рассматривается иск членов ЖСК «Алексеевский» о признании права собственности на жилые и нежилые помещения в этом доме.