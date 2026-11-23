Ольга Абрамова рассказала о стереотипах в отношении женщин на руководящих постах
Более 80% сотрудников кабмина Удмуртии — представительницы прекрасного пола
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Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова заявила, что женщинам на руководящих должностях иногда приходится сталкиваться с несерьезным отношением со стороны мужчин. По ее словам, это становится дополнительным стимулом для профессионального развития. Об этом она рассказала во время прямой линии, отвечая на вопрос о стереотипах в отношении женщин.
«Очень многое хочется сказать по поводу стереотипов о женщинах, которым в жизни нормальных людей места нет. Во-первых, конечно, приходилось сталкиваться с несколько... легким отношением мужчин к тому, что вы занимаете какие-то посты и выполняете профессиональную деятельность. Но на самом деле это только заставляет тебя становиться лучше и конкурентоспособнее»,— сказала госпожа Абрамова.
Отвечая на вопрос о том, что нужно «делать женщинам», врио главы привела данные о составе республиканского правительства. По ее словам, более 80% сотрудников кабмина Удмуртии — представительницы прекрасного пола. Кроме того, они возглавляют четыре муниципалитета.
Госпожа Абрамова подчеркнула, что в профессиональной деятельности не должно быть разделения по половому признаку.