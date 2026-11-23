«Очень многое хочется сказать по поводу стереотипов о женщинах, которым в жизни нормальных людей места нет. Во-первых, конечно, приходилось сталкиваться с несколько... легким отношением мужчин к тому, что вы занимаете какие-то посты и выполняете профессиональную деятельность. Но на самом деле это только заставляет тебя становиться лучше и конкурентоспособнее»,— сказала госпожа Абрамова.