Бывший глава Удмуртии спросил Абрамову о ее читательских предпочтениях
Врио главы республики увлеклась литературой о бережливом управлении
Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова сейчас читает книги по бережливому управлению. Такой вопрос ей во время прямой линии задал бывший глава республики Александр Бречалов.
«Я сейчас читаю... я сейчас читаю... Боже, я сейчас начала читать книги по бережливому управлению. Сегодня Тимур Ришатович (Меджитов, вице-премьер Удмуртии) подарил мне книгу о таких практиках в компании Toyota»,— ответила госпожа Абрамова.
Она добавила, что по-прежнему любит классическую литературу, однако сейчас сосредоточилась на образовательной литературе.
Напомним, Ольга Абрамова стала врио главы Удмуртии 29 июля 2026 года. До нее на протяжении почти девяти лет республикой руководил Александр Бречалов.