«Я сейчас читаю... я сейчас читаю... Боже, я сейчас начала читать книги по бережливому управлению. Сегодня Тимур Ришатович (Меджитов, вице-премьер Удмуртии) подарил мне книгу о таких практиках в компании Toyota»,— ответила госпожа Абрамова.