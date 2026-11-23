Абрамова рассказала о перспективах развития сельского хозяйства
Удмуртия входит в топ-4 регионов России по объемам производства молока
Развитие сельского хозяйства в Удмуртии будет связано в том числе с внедрением автоматизированных технологий и беспилотной техники. Об этом врио главы республики Ольга Абрамова рассказала во время прямой линии, отвечая на вопрос о будущем агропромышленного комплекса.
«Сейчас буду старомодной: вспомню фильм “Дело было в Пенькове” (12+). Наверняка смотрели. В нем рассуждали, что скоро все будет ездить самостоятельно, будет автоматизировано. И это казалось фантастикой»,— сказала госпожа Абрамова.
По ее словам, сегодня тракторы без водителей уже стали реальностью. В числе преимуществ республики для развития АПК она назвала компетенции в молочном животноводстве: Удмуртия входит в топ-4 регионов России по объемам производства такой продукции.
Развиваются и экспортные направления. В октябре одно из предприятий республики начало отгрузки продукции в Афганистан. Кроме того, по словам врио главы, потенциал есть и у других отраслей агропромышленного комплекса.
Напомним, власти Удмуртии намерены увеличить объем инвестиций в агропромышленный комплекс (АПК) к 2030 году почти в два раза — до 12 млрд руб. В 2026-м показатель составил 6,2 млрд руб.
Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Удмуртии в 2026 году снизился на 16% относительно 2025-го — до 721,8 тыс. т. Снижение показателя в ведомстве связали с переувлажнением почвы в посевную кампанию и изменениями севооборота зерновых культур. Средняя урожайность упала с 30,4 до 25,7 ц/га.