Развитие сельского хозяйства в Удмуртии будет связано в том числе с внедрением автоматизированных технологий и беспилотной техники. Об этом врио главы республики Ольга Абрамова рассказала во время прямой линии, отвечая на вопрос о будущем агропромышленного комплекса.