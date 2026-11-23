Главные новости за 23 ноября. Кавказ
Ставропольский край и Карачаево-Черкесия оказались среди регионов России с невысокой покупательной способностью доходов населения по итогам второго квартала 2026 года.
Регионы Северного Кавказа в октябре 2026 года выдали минимальные за полтора года объемы ипотечных кредитов с господдержкой. Лидером макрорегиона стал Ставропольский край: за месяц здесь оформили 178 субсидированных кредитов на 0,96 млрд руб. — 28-е место по стране. По итогам десяти месяцев 2026 года на Ставрополье выдано 5,67 тыс. льготных ипотек на 29,32 млрд руб. — два кредита на каждую тысячу жителей.
Объем внебюджетных инвестиций в прорывные проекты Ставропольского края с начала их реализации достиг 212,2 млрд руб. Проекты охватывают энергетику, промышленность и туризм.
Ставропольский край занял место в первой двадцатке российских регионов по числу новых малых и средних предприятий в приоритетных отраслях экономики. За девять месяцев 2026 года в регионе зарегистрировали более 3,9 тыс. таких субъектов МСП — на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Сельские педагоги Ставропольского края продолжат получать льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг на прежних условиях. Региональные власти решили не менять действующий механизм после изучения ранее подготовленных предложений и обращений работников отрасли.
В Ставропольском крае возбудили первое уголовное дело в отношении матери, которая приобрела несовершеннолетнему сыну мотоцикл. Женщину подозревают в вовлечении ребенка в совершение действий, представляющих опасность для его жизни (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ).