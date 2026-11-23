Главные новости за 23 ноября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов
События понедельника: выбор «Ъ-Черноземье»
Воронежский форум предпринимателей в сити-парке «Град» 8 декабря впервые за свою историю пройдет без участия чиновников и без поддержки регионального правительства. Глава ГК Хамина Евгений Хамин подчеркнул, что «так будет не всегда», и отметил, что в новом формате «будет намного более открытый, острый диалог».
Арбитражный суд Воронежской области вернул заявление местного ООО «Промсервис-2007» о признании банкротом ООО «Опытно-конструкторское бюро моторостроения» (ОКБМ) — тоже воронежского предприятия, производящего части для летательных и космических аппаратов, в том числе по гособоронзаказу. «Промсервис-2007» сам отказался от требований. Причины такого решения не раскрываются.
Облсуд утвердил десять лет строгого режима для экс-замгендиректора «Белгородского областного водоканала» Алексея Белоуса. Ранее Старооскольский горсуд признал его виновным в получении взятки в размере 23,8 млн руб., назначив помимо десяти лет колонии строгого режима штраф в размере суммы взятки и 10-летнее лишение права занимать должности на госслужбе.
Экс-сотрудницу липецкого УФНС осудили за создание ОПГ для хищений из бюджета. Грязинский горсуд приговорил ее к четырем годам и шести месяцам лишения свободы. Согласно картотеке суда, речь идет о Елене Цукановой. Суд установил, что, используя свое служебное положение в налоговых органах, фигуранты разработали схему хищения средств у ФНС России.
На строительство социального городка под Курском добавят почти 700 млн руб. Информация о поиске подрядчика для выполнения работ по второму пусковому этапу возведения комплекса появилась на портале госзакупок. Заявки на участие в торгах будут принимать до 9 декабря, а итоги подведут 14 декабря.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков потребовал учитывать возможности малых сельхозпредприятий при внедрении цифровых систем. По его словам, крупные компании располагают ресурсами для работы с электронными сервисами, тогда как остальным становится все сложнее справляться с объемом обязательной документации.
Троих жителей Тамбовской области арестовали за вымогательство 11 млн руб. у вдовы участника СВО. Следствие считает, что подозреваемые в совершении преступления жители города Кирсанова и Кирсановского округа в период с 3 апреля по 25 августа 2026 года потребовали у вдовы военнослужащего деньги под предлогом распространения сведений, которые порочат женщину.