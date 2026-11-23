На еженедельном совещании власти также сообщили о закупках зерна в федеральный интервенционный фонд. С 30 октября по 20 ноября у ставропольских сельхозпроизводителей приобрели более 29,5 тыс. тонн пшеницы — в сообщении пресс-службы объем округлили до 30 тыс. тонн. Средняя цена закупки составила около 11,5 тыс. руб. за тонну. Для хранения зерна аккредитовали пять элеваторов вместо двух, а число сельхозпредприятий, допущенных к торгам, выросло с 50 до 95.