Озимые на Ставрополье взошли на 89% посевных площадей
Почти половина взошедших площадей находится в хорошем состоянии
К 20 ноября озимые зерновые в Ставропольском крае взошли на 1,626 млн га из 1,834 млн га посевов — на 88,7%. Почти половина взошедших площадей находится в хорошем состоянии, еще 40,5% — в удовлетворительном. Плохое состояние зафиксировали на 155,7 тыс. га, или 9,6% взошедших посевов. Эти данные приводит краевое министерство сельского хозяйства.
Посевную завершили под урожай 2027 года. По данным минсельхоза, площадь озимых зерновых составила 1,834 млн га. На 20 ноября аграрии получили всходы на 1,626 млн га: 811,2 тыс. га оценили как хорошие, 658,4 тыс. га — как удовлетворительные. Еще на 207,9 тыс. га всходов пока не было.
Отдельно в крае посеяли озимый рапс. На 114 тыс. га он взошел; пресс-служба правительства оценивает это в 97,4% площади культуры. Осенью аграрии планировали отвести под рапс около 100 тыс. га, однако фактический показатель посевов в ноябрьских сообщениях составляет примерно 117 тыс. га.
На еженедельном совещании власти также сообщили о закупках зерна в федеральный интервенционный фонд. С 30 октября по 20 ноября у ставропольских сельхозпроизводителей приобрели более 29,5 тыс. тонн пшеницы — в сообщении пресс-службы объем округлили до 30 тыс. тонн. Средняя цена закупки составила около 11,5 тыс. руб. за тонну. Для хранения зерна аккредитовали пять элеваторов вместо двух, а число сельхозпредприятий, допущенных к торгам, выросло с 50 до 95.
Интервенционные закупки дают производителям дополнительный канал сбыта: государство пополняет запасы зерна, приобретая его на торгах. Региональные власти сообщают, что аграрии обеспечены топливом, а хозяйства продолжают накапливать минеральные удобрения к весенним полевым работам. На поддержку закладки урожая 2027 года Ставропольский край должен получить 2 млрд руб. федеральных субсидий; правительство края сообщало, что отбор получателей планируют завершить к 1 декабря.
Ставрополье входит в число крупнейших зернопроизводящих регионов страны. В 2026 году край собрал 9,296 млн тонн зерновых и зернобобовых без учета кукурузы — примерно на 7% меньше прошлогоднего рекордного результата. Средняя урожайность составила 41,7 ц/га против 44,2 ц/га годом ранее. Под урожай 2027 года регион планирует сохранить озимые площади примерно на уровне предыдущего сезона — около 2 млн га с учетом рапса.