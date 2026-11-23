Власти Удмуртии планируют обновить более 400 автобусов к 2030 году
Часть направлений переведут на регулируемые тарифы с 2027 года
На сегодня в Удмуртии действует 417 межмуниципальных маршрутов. Сеть требует корректировки с учетом развития территорий и потребностей жителей, поэтому власти намерены регулярно ее пересматривать. Часть маршрутов переведут на регулируемые тарифы, сообщила врио главы республики Ольга Абрамова во время прямой линии.
«На сегодня у нас 417 межмуниципальных маршрутов. Сеть требует корректировки: будем пересматривать регулярно. Часть маршрутов переведут на регулируемый тариф»,— сказала врио главы.
С начала 2027 года на регулируемые тарифы планируется перевести пять направлений: Ижевск—Можга, Ижевск—Аксакшур, Ижевск—Юкаменское, Ижевск—Увализяно и маршрут №385 Ижевск—Дочь Кирилла. На этих маршрутах будут действовать предусмотренные в республике льготы.
Также в республике корректируют действующую маршрутную сеть с учетом транспортных потоков и развития территорий. Для этого власти подбирают подрядчиков, которые займутся планированием маршрутов. В качестве примера уже реализованных изменений Ольга Абрамова привела запуск маршрута №150 в селе Юкузов Яловского района. Его организовали для подвоза детей и родителей к новой школе.
До конца 2030 года власти Удмуртии намерены обновить более 400 автобусов. Не менее 50 машин планируется заменить в 2027 году.