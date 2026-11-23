Также в республике корректируют действующую маршрутную сеть с учетом транспортных потоков и развития территорий. Для этого власти подбирают подрядчиков, которые займутся планированием маршрутов. В качестве примера уже реализованных изменений Ольга Абрамова привела запуск маршрута №150 в селе Юкузов Яловского района. Его организовали для подвоза детей и родителей к новой школе.