Главные новости за 23 ноября. Сочи
Отдых в горном кластере Сочи в новогодние праздники может обойтись туристам примерно в 42 тыс. руб. на двоих без учета питания и дополнительных расходов. Это актуально для поездки на поезде из Москвы с 1 по 3 января при размещении в трехзвездочном отеле.
За 10 месяцев 2026 года количество сделок с новостройками и апартаментами в Сочи сократилось на 43% год к году. В сегменте многоквартирного жилья было заключено около 500 договоров долевого участия. Это на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа направил на новое рассмотрение спор администрации Сочи с ООО «Спец. УПТК» о сносе построек производственной базы на улице Гагарина. Ранее Арбитражный суд Краснодарского края обязал компанию демонтировать мастерскую, несколько зданий, ангар, навесы и пристройки.
За 10 месяцев 2026 года оборот рынка многоквартирного жилья и апарт-отелей по договорам долевого участия в Сочи составил 23 млрд руб., что на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На многоквартирное жилье пришлось 8 млрд руб. оборота.
Вокзал Адлер сохранил лидерство по числу отправленных пассажиров среди крупнейших вокзалов Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). За январь—октябрь 2026 года оттуда отправились 5,3 млн человек.
Конкурсный управляющий сочинского ООО «СМУДС» Борис Подлипенцев выставил на публичное предложение портфель требований к пяти компаниям-банкротам. Начальная цена лота — 99,7 млн руб. Заявки на торги принимаются с 30 ноября 2026 года по 7 января 2027 года на площадке «МЭТС».