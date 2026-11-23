В Глазове рассчитывают построить завод редкоземельных магнитов в ближайшие годы
Предприятие станет частью производственной цепочки «Росатома»
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Власти Удмуртии совместно с «Росатом Металлтех» рассчитывают начать строительство крупнотоннажного производства редкоземельных магнитов в Глазове в ближайшие годы. Проект предполагает создание необходимой для предприятия инфраструктуры, сообщила врио главы республики Ольга Абрамова во время прямой линии.
«Это один из заводов большой цепочки, глобально значимой для РФ»,— сказала она. По словам госпожи Абрамовой, проект сложный и требует серьезной инфраструктурной подготовки. Власти рассчитывают перейти непосредственно к строительству в ближайшие годы.
Кроме того, республика развивает логистическую инфраструктуру: строит логистические центры и складские объекты. Одной из площадок для их размещения врио главы назвала Завьяловский район.
Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что «Росатом» рассчитывает запустить в первом полугодии 2029 года завод по производству постоянных редкоземельных магнитов полного цикла в Глазове. На первом этапе предприятие будет выпускать 500 тонн продукции в год. При этом проектная мощность всего предприятия составит 1 тыс. тонн магнитов в год. Продукция будет предназначена для электромобилей, робототехники и других высокотехнологичных отраслей промышленности.
Соглашение о создании в Глазове первого в России крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов правительство Удмуртии, «ТВЭЛ» и «Росатом МеталлТех» подписали на ПМЭФ в 2023 году. В 2024 году сообщалось, что в проект до 2030 года планируется направить 3,6 млрд руб.
В июне 2026 года «Ъ-Удмуртия» сообщал, что на строительство инфраструктуры промпарка в Глазове, где разместится завод, направят 390,6 млн руб. В состав работ входят строительство внутриплощадочных электрических, газовых, канализационных и водопроводных сетей, а также дорог и освещения.
По данным портала «Чекко», ООО «Росатом Меллтех» было зарегистрировано в 2011 году. Гендиректором компании является Андрей Андрианов. Основной вид деятельности — «Торговля оптовая и неспециализированная». Уставный капитал — 455,8 млн руб. Данные по финансовой отчетности не публикуются с 2021 года.