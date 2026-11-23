«Это один из заводов большой цепочки, глобально значимой для РФ»,— сказала она. По словам госпожи Абрамовой, проект сложный и требует серьезной инфраструктурной подготовки. Власти рассчитывают перейти непосредственно к строительству в ближайшие годы.