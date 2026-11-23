Корпоративные новости на “Ъ FM”
Альфа-банк проведет неделю «Альфа-Выгоды» для предпринимателей. Акция приурочена к «Черной пятнице» и объединит специальные предложения от партнеров банка, повышенный кешбэк и выгодные условия на продукты и сервисы. В рамках акции с 23 по 27 ноября предприниматели смогут получить повышенный кешбэк за покупки и использование сервисов шести партнеров банка. Клиенты, которые воспользуются специальными предложениями партнеров, получат возможность выиграть одну из 10 PlayStation 5 Pro. Альфа-банк также подготовил специальные условия на банковские продукты и сервисы.
Илон Маск назвал возвращение Дженсена Хуанга на пост гендиректора Nvidia исправлением ошибки. Об этом американский миллиардер написал в соцсети X. Ранее Маск выступал за возвращение Хуанга. Он подписал петицию с соответствующим требованием и назвал ошибкой решение Nvidia расстаться с руководителем. 23 ноября в компания объявили, что совет директоров единогласно проголосовал за восстановление Хуанга в должностях ее президента и гендиректора, а также в составе совета директоров. Решение вступило в силу немедленно.
Владельцы крупнейшей в России сети зоомагазинов «Четыре лапы» погибли в Чили. Супруги Андрей и Марина Цыпина путешествовали по латиноамериканской стране, когда на трассе грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с их микроавтобусом. У сети «Четыре лапы» более 600 магазинов по всей стране.