Илон Маск назвал возвращение Дженсена Хуанга на пост гендиректора Nvidia исправлением ошибки. Об этом американский миллиардер написал в соцсети X. Ранее Маск выступал за возвращение Хуанга. Он подписал петицию с соответствующим требованием и назвал ошибкой решение Nvidia расстаться с руководителем. 23 ноября в компания объявили, что совет директоров единогласно проголосовал за восстановление Хуанга в должностях ее президента и гендиректора, а также в составе совета директоров. Решение вступило в силу немедленно.