Абрамова ответила на жалобу, что «Алиса» не знает гимн Удмуртии
Врио главы считает, что слова гимна должен знать каждый
Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова на прямой линии прокомментировала жалобу жительницы на то, что колонка «Алиса» не знает гимн республики, хотя воспроизводит гимны других регионов. Госпожа Абрамова согласилась, что слова гимна Удмуртии должен знать каждый житель.
«Я периодически, когда у нас проходит официальное мероприятие, смотрю, кто поет гимн, а кто подглядывает. И иногда становится жаль. Наверное, слова гимна Удмуртии должен знать каждый житель республики»,— сказала Ольга Абрамова.
Госпожа Абрамова отметила, что знание гимна — часть уважения к республике и ее символике.