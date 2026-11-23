Вся бытовая техника на оптовом рынке Карачаево-Черкесии оказалась импортной
Поставки идут по другой географии и через иные логистические цепочки
В Карачаево-Черкесии импортная бытовая техника составила весь учтенный товарооборот этой категории за январь—сентябрь 2026 года. Республика заняла первое место среди регионов по этому показателю. Данные приводит аналитическая служба FinExpertiza со ссылкой на ежеквартальное обследование Росстата. Оно охватывает около 6,5 тыс. оптовых организаций в 82 регионах.
Следом за КЧР в рейтинге идут Ульяновская область с долей импорта 98,2%, Курская — 96,2%, Амурская — 90,2%, Волгоградская — 90% и Краснодарский край — 89,9%. В среднем по стране импорт обеспечил 46,8% оптового оборота бытовой техники.
В Ставропольском крае доля импорта в этой категории достигла 70% — это 12-е место. Край также вошел в первую десятку по мебели, коврам и осветительному оборудованию: зарубежные товары заняли 51,2% регионального оптового оборота. В Дагестане показатель в этой группе составил 88,3%, что вывело республику на третье место. Среднероссийская доля импорта мебели, ковров и осветительного оборудования составила 32%.
По всем товарам вместе доля импорта в российском оптовом обороте за девять месяцев составила 17,2%. Годом ранее она достигала 24,8%. При этом на семилетнем отрезке показатель вырос: в 2019 году он составлял около 10%. FinExpertiza связывает эти цифры с изменением структуры оптовых закупок, но отмечает, что они сами по себе не показывают, вернулся ли рынок к прежней модели. За это время изменились страны-поставщики, маршруты доставки и цепочки посредников.
Наибольшую долю импорта среди товарных групп за январь—сентябрь зафиксировали в компьютерах и электронике — 59,6%, текстиле — 58,4%, мотоциклах и запчастях — 50,2%. Далее идут бытовая техника — 46,8% и парфюмерия с косметикой — 44,2%. В продовольственном опте доля иностранных товаров составила 15,1%.
Президент FinExpertiza Елена Трубникова подчеркнула, что сравнение долей не означает восстановления прежних закупочных связей: нынешние поставки идут по другой географии и через иные логистические и посреднические цепочки.