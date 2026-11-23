По всем товарам вместе доля импорта в российском оптовом обороте за девять месяцев составила 17,2%. Годом ранее она достигала 24,8%. При этом на семилетнем отрезке показатель вырос: в 2019 году он составлял около 10%. FinExpertiza связывает эти цифры с изменением структуры оптовых закупок, но отмечает, что они сами по себе не показывают, вернулся ли рынок к прежней модели. За это время изменились страны-поставщики, маршруты доставки и цепочки посредников.