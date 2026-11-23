В Сочи усилят работу городских служб из-за ухудшения погоды
В Сочи городские службы продолжат наблюдение за реками и усилят работу из-за ухудшения погодных условий. Особое внимание уделят горным и предгорным территориям, а также местам регулярных подтоплений. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
По его словам, в ближайшие дни на территории Сочи ожидается усиление ветра, в ночь на 24 ноября — сильные дожди, а на следующий день в предгорьях дождь перейдет в мокрый снег. Штормовое предупреждение продолжает действовать.
Глава города поручил городским службам, ресурсоснабжающим, транспортным и спасательным организациям обеспечить оперативное реагирование на возможные происшествия. Для оповещения населения дополнительно организуют работу сиренно-речевых установок.
Водителей также предупредили, что поездки в горный кластер без зимней резины опасны.