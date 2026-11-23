Драматическое произведение «Кто-то страшнее меня» было создано в рамках лаборатории «Тыловая история», посвященной судьбам людей в годы Великой Отечественной войны. Сюжет повествует о медсестре эвакогоспиталя Нине, которая оказывается перед мучительным нравственным выбором между верностью врачебному долгу и спасением собственного тяжелобольного сына. Ранее, в мае 2025 года, эскиз спектакля по этой пьесе был представлен театром «Вымысел» из Верхнего Уфалея.