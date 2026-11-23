В Челябинске прошла читка военной драмы «Кто-то страшнее меня»
В челябинском пространстве «Театр „Многогранник“» состоялась открытая читка современной пьесы драматурга Игоря Витренко «Кто-то страшнее меня». Мероприятие организовано независимым объединением профессиональных артистов городских театров «Театр Мечты». Проект направлен на освоение актуального драматургического материала и поиск новых текстов для потенциального включения в репертуар.
Драматическое произведение «Кто-то страшнее меня» было создано в рамках лаборатории «Тыловая история», посвященной судьбам людей в годы Великой Отечественной войны. Сюжет повествует о медсестре эвакогоспиталя Нине, которая оказывается перед мучительным нравственным выбором между верностью врачебному долгу и спасением собственного тяжелобольного сына. Ранее, в мае 2025 года, эскиз спектакля по этой пьесе был представлен театром «Вымысел» из Верхнего Уфалея.
Показ завершился коллективным обсуждением и зрительским голосованием, в ходе которого участники решали судьбу материала на сцене. Организаторы «Театра Мечты» в дальнейшем планируют трансформировать инициативу в постоянную конкурсную и лабораторную площадку для поддержки современной драматургии в Челябинске.