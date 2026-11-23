По версии следствия, фирма фигуранта дела занималась строительством жилых домов в Академгородке Новосибирска. Работы велись в том числе на Бульваре Молодежи, 38. Правоохранители установили, что застройщик продавал квартиры в строящемся доме и места на будущей подземной парковке. Однако он «совершил хищение средств участников долевого строительства, в связи с чем сроки окончания строительства объектов неоднократно переносились», и впоследствии обязательства по договору не были исполнены, говорится в сообщении.