Главу «Академстроя» осудили в Новосибирске за кражу у дольщиков 1,5 млрд руб.
Первомайский райсуд Новосибирска вынес приговор в отношении директора ООО «Академстрой» Александра Корсакова. Его признали виновным по двумя эпизодам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Подсудимому назначили 3,5 года лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в строительной сфере, на полтора года, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
По версии следствия, фирма фигуранта дела занималась строительством жилых домов в Академгородке Новосибирска. Работы велись в том числе на Бульваре Молодежи, 38. Правоохранители установили, что застройщик продавал квартиры в строящемся доме и места на будущей подземной парковке. Однако он «совершил хищение средств участников долевого строительства, в связи с чем сроки окончания строительства объектов неоднократно переносились», и впоследствии обязательства по договору не были исполнены, говорится в сообщении.
По первому эпизоду мошенничества следствие оценивает ущерб более чем в 1,15 млрд руб., по второму — в 397 млн руб. Потерпевшими судом признаны 462 дольщика. Кроме того, согласно материалам дела, фигурант дела легализовал свыше 21 млн руб.