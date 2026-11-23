Власти Удмуртии усилят контроль за обеспечением новостроек соцобъектами
В республике строят 130 многоквартирных домов, 82 из них — в Ижевске
При строительстве новых многоквартирных домов в Удмуртии не всегда предусматривают создание социальной инфраструктуры. Для решения этой проблемы власти намерены использовать инфраструктурный платеж и программу комплексного развития территорий (КРТ), сообщила врио главы республики Ольга Абрамова во время прямой линии.
«Вопросы строительства многоквартирных домов (МКД) и обеспечения их соцобъектами, а также благоустройства становятся все более и более острыми»,— сказала врио главы Удмуртии Ольга Абрамова во время прямой линии 23 ноября.
Сегодня в Удмуртии строятся 130 МКД, из них 82 — в Ижевске. Большая часть строится в Завьяловском районе. И не во всех этих проектах была предусмотрена возможность строительства соцобъектов, сказала Ольга Абрамова.
В 2026 году в Ижевске был введен так называемый инфраструктурный платеж. Эта сумма будет резервироваться на соцобъекты. Также будет развиваться программа комплексного развития территорий (КРТ).
По словам госпожи Абрамовой, инфраструктурный платеж должен стать одним из инструментов решения проблемы обеспеченности новых жилых кварталов социальной инфраструктурой. При комплексном развитии территорий строительство жилья должно увязываться с созданием необходимых жителям объектов.
Напомним, минимум шесть инвесторов привлекут к программе комплексного развития территорий (КРТ) в Ижевске, Воткинске, Глазове и Сарапуле в 2027 году. Часть документов по ним утверждена, остальные — на доработке.
Государственный контрольный комитет Удмуртии проанализировал мероприятия по строительству и капремонту за 2023–2026 годы и пришел к выводу, что в регионе нет нормативных критериев, по которым заказчиком выступает управление капстроительства правительства республики, и в каждом конкретном случае решение принимается «по ситуации». За эти четыре года на строительство и реконструкцию были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 16,7 млрд руб., на мероприятия по капремонту — 7,2 млрд руб.