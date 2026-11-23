В школах Кабардино-Балкарии начнут изучать местные кодексы чести
Школьников Кабардино-Балкарии познакомят с традиционными нормами поведения кабардинцев и балкарцев в рамках нового предмета «Духовно-нравственная культура России». К изучению принципов «Адыгэ хабзэ» и «Тау адет» приступят с начала 2027 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные министерства просвещения и науки республики.
В ведомстве пояснили, что эти своды традиций и правил отражают нормы чести, гостеприимства и уважения к старшим. Их содержание планируют связать с темами нового курса, на котором школьникам также расскажут о выдающихся российских ученых, военных и участниках специальной военной операции.
Для всех учащихся региона закупили учебные пособия. Их должны доставить в школы до 1 декабря, обеспеченность ими, по данным министерства, составит 100%.
Новый предмет будут вводить поэтапно: сначала его включат в программу пятых классов, затем — шестых и седьмых. На изучение курса предусмотрено 34 часа в год.