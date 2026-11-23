Школьников Кабардино-Балкарии познакомят с традиционными нормами поведения кабардинцев и балкарцев в рамках нового предмета «Духовно-нравственная культура России». К изучению принципов «Адыгэ хабзэ» и «Тау адет» приступят с начала 2027 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные министерства просвещения и науки республики.