ФК «Челябинск» обыграл «Ленинградец» в матче Первой лиги по футболу
Судьба матча решилась во втором тайме
В очередном матче первенства Первой лиги России по футболу футбольный клуб «Челябинск» встречался на своем поле с «Ленинградцем» из Ленинградской области.
Первый тайм прошел без результативных действий. На третьей минуте второго тайма счет открыл полузащитник хозяев поля Глеб Мирошниченко, который воспользовался проникающей передачей Рамазана Гаджимурадова. На 73-й минуте игры Илья Сафронов дальним ударом удвоил преимущество челябинцев. 2:0 — победа ФК «Челябинск».
Челябинский клуб выиграл все четыре матча под руководством Алексея Мелешина, месяц назад сменившего на тренерском посту Романа Пилипчука.
После 19 проведенных матчей ФК «Челябинск» набрал 27 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Первой лиги.