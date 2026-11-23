Филиал фонда «Защитники Отечества» расширят в Ижевске
Организации передадут два этажа здания Национального банка
Филиал госфонда «Защитники Отечества» получит два этажа здания Нацбанка в Ижевске. Так Ольга Абрамова ответила на прямой линии на просьбу социальных координаторов о расширении филиала.
«Количество людей, которые к вам приходят, увеличивается. Вам действительно нужно больше пространства»,— сказала врио главы Удмуртии.
Передача дополнительных помещений позволит увеличить пространство для работы социальных координаторов и приема подопечных фонда. У них будет в три раза больше места. Там они смогут организовать сектор для работы с людьми с инвалидностью, разместить специалистов МФЦ и обеспечить специализацию площадок по направлениям оказываемых услуг, добавила госпожа Абрамова.
Удмуртский филиал «Защитников Отечества» был создан в мае 2023 года. Его руководителем с сентября является экс-начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Удмуртии, полковник полиции в отставке Юрий Соковиков. Фонд помогает ветеранам СВО и членам семей погибших бойцов с их проблемами и запросами, сказано на сайте организации.