Передача дополнительных помещений позволит увеличить пространство для работы социальных координаторов и приема подопечных фонда. У них будет в три раза больше места. Там они смогут организовать сектор для работы с людьми с инвалидностью, разместить специалистов МФЦ и обеспечить специализацию площадок по направлениям оказываемых услуг, добавила госпожа Абрамова.