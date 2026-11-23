«Ставрополькрайводоканал» проиграл суд о страховании своих работников
Антимонопольщики нашли несколько нарушений в закупке предприятия
Апелляционный суд поддержал Ставропольское управление Федеральной антимонопольной службы в споре с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» о закупке добровольного медицинского страхования для сотрудников. Суд признал законными решение ведомства и выданное предприятию предписание изменить условия конкурса, сообщает пресс-служба Ставропольского УФАС.
Водоканал объявил конкурс осенью 2025 года. Одна из участвовавших в закупке страховых компаний пожаловалась в УФАС на правила оценки заявок. Антимонопольный орган обнаружил два спорных условия, которые могли повлиять на распределение баллов между участниками.
Первое касалось цены. Документация предусматривала формулу, при которой чем сильнее участник снижал стоимость услуг, тем больше становился применяемый к его баллам понижающий коэффициент. Предприятие объяснило это антидемпинговой мерой. Однако в конкурсных материалах уже содержалось отдельное условие на случай резкого снижения цены: участник должен был предоставить повышенное обеспечение исполнения контракта, если предложенная им цена оказывалась более чем на 25% ниже установленного порога. УФАС посчитало, что дополнительное снижение баллов за низкую цену дублирует эту защиту и искажает оценку заявок.
Второе замечание ведомства относилось к финансовому показателю. Заказчик предписал делить одну строку бухгалтерской отчетности на другую, чтобы получить значение показателя. При этом шкала начисления баллов была выражена в процентах. Документация не объясняла, как полученное число переводить в процентный формат. По мнению антимонопольного органа, участники не могли однозначно понять порядок расчета и проверить, сколько баллов принесет им этот показатель.
УФАС признало действия водоканала нарушением закупочных требований и выдало предписание скорректировать конкурсную документацию. Предприятие оспорило выводы ведомства в суде, однако апелляционная инстанция согласилась с антимонопольщиками: управление действовало в пределах полномочий, а его решение и предписание были законными и обоснованными.