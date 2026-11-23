Первое касалось цены. Документация предусматривала формулу, при которой чем сильнее участник снижал стоимость услуг, тем больше становился применяемый к его баллам понижающий коэффициент. Предприятие объяснило это антидемпинговой мерой. Однако в конкурсных материалах уже содержалось отдельное условие на случай резкого снижения цены: участник должен был предоставить повышенное обеспечение исполнения контракта, если предложенная им цена оказывалась более чем на 25% ниже установленного порога. УФАС посчитало, что дополнительное снижение баллов за низкую цену дублирует эту защиту и искажает оценку заявок.