В Сочи трижды объявят речевое оповещение из-за ухудшения погоды
В Сочи 23 ноября проведут речевое оповещение населения в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.
Сообщения прозвучат в 18:25, 19:00 и 20:00 мск. Жителей и гостей курорта призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
Ранее администрация Сочи сообщала, что в течение суток 24 и 25 ноября, а также ночью и утром 26 ноября в Сочи и Сириусе ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом. В высокогорье прогнозируется мокрый снег, в предгорной зоне — мокрый снег с налипанием на провода и деревья, на дорогах возможна гололедица. На реках возможны резкие подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных, местами опасных отметок. Также возрастает риск схода селевых потоков малого объема, а на участке Магри—Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.