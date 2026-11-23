Ранее администрация Сочи сообщала, что в течение суток 24 и 25 ноября, а также ночью и утром 26 ноября в Сочи и Сириусе ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом. В высокогорье прогнозируется мокрый снег, в предгорной зоне — мокрый снег с налипанием на провода и деревья, на дорогах возможна гололедица. На реках возможны резкие подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных, местами опасных отметок. Также возрастает риск схода селевых потоков малого объема, а на участке Магри—Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.