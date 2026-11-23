По данным Rusprofile, ООО «Аск Вайт» зарегистрировано в Старом Осколе Белгородской области в 2019 году. Основной вид деятельности — разработка строительных проектов. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Владеет и руководит компанией Елена Дамаскина. В 2024 году выручка общества составляла 74 млн руб., чистая прибыль — 692 тыс. руб. Более актуальные финпоказатели не публиковались.

В отношении компании открыто 90 исполнительных производств на общую сумму 168 млн руб. Остаток задолженности составляет 149 млн руб. По данным на 1 октября, у «Аск Вайт» имелась задолженность по налогам, сборам и штрафам на 153 млн руб.