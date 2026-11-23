ФНС требует банкротства разработчика стройпроектов из Старого Оскола
В Арбитражный суд Белгородской области поступило заявление межрайонной инспекции ФНС № 20 по Саратовской области о признании банкротом местного ООО «Аск Вайт» Елены Дамаскиной, специализирующегося на разработке строительных проектов. Сумма требований налоговиков составляет 154,4 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Подробности образования задолженности не раскрываются. Иск пока не принят к производству. Ранее стороны не встречались в суде.
По данным Rusprofile, ООО «Аск Вайт» зарегистрировано в Старом Осколе Белгородской области в 2019 году. Основной вид деятельности — разработка строительных проектов. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Владеет и руководит компанией Елена Дамаскина. В 2024 году выручка общества составляла 74 млн руб., чистая прибыль — 692 тыс. руб. Более актуальные финпоказатели не публиковались.
В отношении компании открыто 90 исполнительных производств на общую сумму 168 млн руб. Остаток задолженности составляет 149 млн руб. По данным на 1 октября, у «Аск Вайт» имелась задолженность по налогам, сборам и штрафам на 153 млн руб.
В конце прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что ФНС снова потребовала банкротства курского производителя табака «Свэг».