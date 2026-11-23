Стали известны номинанты премии «Твердые знаки — 2026»
Список номинантов по категориям:
ООО «ШАНС И С»;
ООО «ФОРТУНА ТЕХНОЛОДЖИС» — проект «Копидефенд»;
АО «Производственная фирма „СКБ Контур“».
АО МХК «ЕвроХим» — проект «Фермеры против мошенников»;
ИП Мамонтова Т.В. — проект «Орнамент жизни» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив;
ООО «НЕЙРОЦЕНТР „ИРИС“»;
ООО Группа компаний «ТОЧНО» — образовательный проект для школьников «Строители будущего».
филиал ПАО «МТС» в Краснодарском крае — проект «Пятый элемент»;
ООО «Абрау Ресто» — проект «Экосистема Абрау-Дюрсо»;
ООО «Новые ресурсы» («Сибур»).
ООО «РемПромСервис»;
ООО «ПЛАТОН АГРО ТЕХ» — проект «ПЛАТОН»;
ООО «АГРОПЛАЗМА».
ООО «РУСТАРК»;
ООО «Краснодар Водоканал» — концессионное соглашение о модернизации сетей водоснабжения и водоотведения в Армавире;
ООО «Агросоюз Романовский» в лице ИП ГКФХ Каныгина А.В.
ООО «СЗ „ЮГ“» — гранд-отель «Палаццо де Агой»;
ООО Группа компаний «ТОЧНО» — жилой комплекс «Первое место»;
ООО Группа компаний «Метрикс Девелопмент» — жилой комплекс бизнес-класса «Ботаника Хиллс»;
ООО «Атлас Девелопмент» — премиальный гостиничный комплекс клубного формата Benefit Sochi Center.
ООО «СЗ „АспектА“» — премиальный курортный комплекс «Сансара»;
ООО «СЗ Новая Ливадия» — всесезонный сити-курорт «Новая Ливадия»;
ООО ГК «Аркада Девелопмент» — апарт-отель «Алушта-Ривьера».
ООО «Торик» — авторский город «Винный город»;
ООО «ИнтерСтрой» — проект «Листория»;
ООО «Неометрия» — жилые кварталы «МЖК».
ООО «Современный медицинский центр им. Х.М. Совмена — клиника XXI века»;
ООО «Краснодарский центр протезирования» — центр протезирования «Технологии Жизни»;
ООО «Богатырь» — клиника современной хирургии «Здрава»;
АО клиника «Лаго-Наки».
ИП Базин Иван Николаевич — «Цветочная пицца»;
ИП Горбова Марина Николаевна — SOKORI — «Вкус Сочи»;
ИП Милиненков Алексей Андреевич — HR-платформа WORKHUB;
ИП Придворов Антон Павлович — академия падела ROCAS Padel Academy;
ИП Цюрюмов Александр Александрович — сервис аналитики отдела продаж для застройщиков StatBi;
ИП Цюрюмов Александр Александрович — бюро развития девелоперских проектов white label;
ИП Цюрюмов Александр Александрович — сервис готовых виджетов для сайтов застройщиков widgy;
ООО «ЭЙЧАР-АКАДЕМИЯ ЭЛЛЫ ДЕТКОВОЙ» — проект «Команда 2.0: эффективная система управления»;
ООО «Адевион Групп»;
ООО «БАГГАЖ»;
ООО «МИАН»;
ООО «Нинкаси»;
ООО «РемПромСервис»;
ИП Тучина Анна Владимировна — проект «Ваша Мойка».
АО «Сочи-Парк»;
ООО «Торик» — винный город «Белый мыс»;
ООО «Роза Хутор» — обособленное подразделение «РЭДИССОН».
ООО «Научно-производственное предприятие „ИСТОК“» — проект «ТЕРРА ОРГАНИК»;
ООО Компания «Соевый комплекс»;
ООО «Агроплазма».
ООО «Сочи-Парк Отель»;
ООО «Аэродинамика»;
ООО «Адевион Групп».
Официальными партнерами премии являются ООО КБ «Кубань Кредит», Девелоперская компания «Неометрия», инвестиционно-строительный холдинг «Самсон» и ПАО «Ростелеком».
Организатор — деловое издание «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».Самореклама 16+