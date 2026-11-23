Официальные курсы валют ЦБ на 24 ноября
|Австралийский доллар
|54,5304
|Английский фунт
|107,6314
|Белорусский рубль
|27,4323
|Гонконгский доллар*
|10,4755
|Дирхам ОАЭ
|22,3686
|Доллар США
|82,1488
|Евро
|90,2815
|Индийская рупия**
|88,5255
|Казахстанский тенге**
|18,0547
|Канадский доллар
|57,3465
|Китайский юань
|12,2615
|СДР
|110,3127
|Сингапурский доллар
|63,6566
|Турецкая лира*
|16,2838
|Украинская гривна*
|18,2840
|Шведская крона*
|80,5186
|Швейцарский франк
|97,9244
|Японская иена**
|51,5136
*За 10. **За 100.