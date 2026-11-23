Сочинский «СМУДС» выставил на торги долги пяти банкротов на 99,7 млн рублей
Сам «СМУДС» признан банкротом 6 февраля 2024 года
Конкурсный управляющий сочинского ООО «СМУДС» Борис Подлипенцев выставил на публичное предложение портфель требований к пяти компаниям-банкротам. Начальная цена лота — 99,7 млн руб. Заявки на торги принимаются с 30 ноября 2026 года по 7 января 2027 года на площадке МЭТС. Сообщение о продаже опубликовано на Федресурсе 23 ноября.
К продаже предлагают единый пакет без права раздельной реализации. Самая крупная позиция — 41,08 млн руб. к управляющей компании «ТЮС» в деле о банкротстве. Еще 35,76 млн руб. приходится на «Трансжелдорстрой», 10,49 млн руб. — на «Форт Ресурс», 8,25 млн руб. — на «Тоннбау» и 4,11 млн руб. — на «Зодчий». Сумма этих требований составляет заявленные 99,7 млн руб.
Портфель включает требования с разным положением в процедурах банкротства. По «ТЮС» и «Тоннбау» долги указаны в третьей очереди реестра кредиторов. Требования к «Трансжелдорстрою», «Форт Ресурс» и «Зодчему» заявлены за реестром. Это различие влияет на порядок возможного погашения: реестровые требования участвуют в распределении конкурсной массы в установленной очередности, тогда как зареестровые удовлетворяют за счет имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами из реестра. Поэтому номинальная сумма лота сама по себе не показывает, сколько покупатель сможет получить.
Судебные материалы подтверждают, что «Трансжелдорстрой» признали банкротом в мае 2022 года. Компания выполняла работы для железнодорожных проектов, в том числе связанных с развитием инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна; в деле описаны обязательства на 16,84 млрд руб. и кредит на 1,3 млрд руб. Постановление Арбитражного суда Московского округа показывает масштаб финансовых проблем этого должника, но не устанавливает, какую долю от выставленных 35,76 млн руб. сможет получить новый владелец требования.
Сам «СМУДС» находится в конкурсном производстве. Суд признал общество банкротом 6 февраля 2024 года, указав, что оно не способно восстановить платежеспособность. Решение Арбитражного суда Краснодарского края стало основанием для процедуры, в рамках которой управляющий распродает имущество и права требования должника. Судебные акты по делу продолжают появляться: в апреле 2026 года суд, в частности, рассматривал спор о возврате в конкурсную массу транспортного средства, проданного контрагенту.
Покупатель должен будет оплатить цену по договору в течение 30 календарных дней после его подписания. Управляющий направит победителю проект договора не позднее пяти рабочих дней после протокола торгов; на подписание у победителя также будет пять рабочих дней с момента получения предложения. Документы о составе и основаниях требований можно запросить у организатора торгов в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по московскому времени.