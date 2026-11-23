Портфель включает требования с разным положением в процедурах банкротства. По «ТЮС» и «Тоннбау» долги указаны в третьей очереди реестра кредиторов. Требования к «Трансжелдорстрою», «Форт Ресурс» и «Зодчему» заявлены за реестром. Это различие влияет на порядок возможного погашения: реестровые требования участвуют в распределении конкурсной массы в установленной очередности, тогда как зареестровые удовлетворяют за счет имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами из реестра. Поэтому номинальная сумма лота сама по себе не показывает, сколько покупатель сможет получить.