По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Риф» зарегистрировано в городе Острогожске Воронежской области в 1996 году с уставным капиталом 50,1 млн руб. Предприятие специализируется на производстве интегральных электронных схем. Согласно информации на 2024 год, 99,9% акций компании контролирует ее генеральный директор Александр Иванов. Еще по 0,01% принадлежит воронежским ООО «Фотон» и ООО «Стимул». По итогам 2025 года выручка АО «Риф» составила 5,37 млрд руб., чистая прибыль — 327,5 млн руб. Господин Иванов также возглавляет шесть других местных юридических лиц, в том числе АО «Корпорация НПО "Риф"».

АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» создано в городе Раменское Московской области в 1992 году с уставным капиталом 168,8 млн руб. Основное направление деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. 19,7% акций предприятия владеет АО «Раменский приборостроительный завод», 2,03% — само АО, 0,09% принадлежит структуре «Ростеха» (АО «Корпорация "Аэрокосмическое оборудование"»), а 0,02% — ООО «Авиаактив». В 2025 году выручка РПКБ достигла 23,89 млрд руб., однако убыток составил 1,36 млрд руб. Пост генерального директора занимает Александр Войт.