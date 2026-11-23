Экологическая составляющая — часть концепции Жизненный баланс, которая лежит в основе работы Rosa Springs. Она объединяет заботу о физическом и ментальном здоровье, полноценное восстановление и ответственное отношение к окружающей среде. В отеле работают клиника превентивной медицины, ресторан «Эдельвейс» и термальный комплекс с четырьмя видами бань. Вместе они формируют пространство, где возможности для отдыха и восстановления дополняются вниманием к качеству жизни.