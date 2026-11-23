Отель Rosa Springs стал победителем Международной премии устойчивого туризма «Туризм будущего 2026»
Rosa Springs 5* завоевал награду в номинации «Натуральный код здоровья».
Она отмечает подход отеля к созданию комфортной среды для отдыха, объединяющей заботу о здоровье человека, бережное использование природных ресурсов и принципы устойчивого развития.
Премия «Туризм будущего 2026» HEBI Travel специализируется на выявлении и поддержке практик ответственного туризма, бережного гостеприимства и устойчивого развития территорий. Жюри оценивает не только заявленные экологические инициативы, но и их практические результаты: рациональное потребление воды и энергии, сокращение отходов, доступность туристической инфраструктуры.
В 2026 году организаторы получили 82 заявки, из которых к участию допустили 39 проектов. Среди победителей и лауреатов — представители 15 регионов России и Республики Казахстан. Награды присудили гостиницам, санаториям, ресторанам, туристическим маршрутам, технологическим и социально-культурным проектам.
Отель Rosa Springs расположен в Горной Олимпийской деревне (1100 метров над уровнем моря) среди живописных ландшафтов Западного Кавказа. Это территория с богатым биоразнообразием: здесь обитают 230 видов птиц, 86 видов млекопитающих, встречаются 960 видов горных растений и более 5000 видов насекомых. Поэтому бережное отношение к окружающей среде — одно из направлений работы отеля. Он последовательно внедряет практики рационального использования ресурсов, сокращения отходов и бережного отношения к окружающей среде. Особое внимание уделяется развитию системы раздельного сбора и переработки вторичного сырья.
На территории отеля установлено специальное оборудование для прессования картона, который затем передается на переработку. Использованные батарейки направляют в специализированные организации для безопасной утилизации. В хозяйственной деятельности применяются экологичные упаковочные материалы, а вторичное сырье, включая картон, пластик, стекло, дерево и органические остатки, рассматривается как ресурс для повторного использования.
Отель ежемесячно работает со значительными объемами отходов: около 160 кубометров твёрдых коммунальных отходов проходит через систему обращения с отходами. Картон собирают и передают на переработку каждую неделю. Отдельно организован сбор отработанных жиров для последующей утилизации.
Экологическая составляющая — часть концепции Жизненный баланс, которая лежит в основе работы Rosa Springs. Она объединяет заботу о физическом и ментальном здоровье, полноценное восстановление и ответственное отношение к окружающей среде. В отеле работают клиника превентивной медицины, ресторан «Эдельвейс» и термальный комплекс с четырьмя видами бань. Вместе они формируют пространство, где возможности для отдыха и восстановления дополняются вниманием к качеству жизни.
В Rosa Springs считают, что ответственное гостеприимство начинается с уважения к месту, где находится отель. Рациональное использование ресурсов, сокращение отходов и поддержка экологической культуры — часть повседневной работы команды. Эти принципы помогают сохранять природную среду Горной Олимпийской деревни.
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ООО Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор»
123458, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1, ОГРН 103770201295Реклама. 6+