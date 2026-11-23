Экс-начальника медсанчасти в Липецке обвинили в освобождении взяткодателя
В Липецке бывшего начальника медико-санитарной части №48 ФСИН России обвиняют в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что он выдал осужденному документы с недостоверным диагнозом, на основании чего тот был освобожден по состоянию здоровья от дальнейшего отбывания наказания в местах лишения свободы. Об этом 23 ноября рассказали в региональном СУ СК.
По данным следствия, к экс-начальнику медсанчасти в 2023 году с просьбой о выдаче документа обратился его коллега — врач-хирург. Обвиняемый исполнил его просьбу «без проведения необходимых диагностических мероприятий». Должностное преступление выявили в ходе расследования уголовного дела о даче хирургу взятки. По версии следствия, он получил от осужденного через посредника 5 млн руб. Дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ в отношении взяткодателя направлено в суд, а расследование в отношении хирурга прекращено в связи с его смертью. Преступления были выявлены и пресечены во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ и ФСИН.
Бывшего начальника медсанчасти №48 обвиняют в превышении должностных полномочий из иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По информации Rusprofile, в указанный период времени эту должность занимал Андрей Семенов.
На минувшей неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что прокуратура в суде добилась расторжения трудового договора с заместителем начальника управления главного смотрителя (УГС) Липецка Людмилой Кулаковой в связи с утратой доверия. Госпожа Кулакова сейчас является фигурантом уголовного дела о получении взяток. Как отметили в региональной прокуратуре, ранее ведомство внесло в учреждение представление, но «по результатам его рассмотрения нарушения не были устранены, заместитель начальника уволена не была».