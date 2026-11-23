По данным следствия, к экс-начальнику медсанчасти в 2023 году с просьбой о выдаче документа обратился его коллега — врач-хирург. Обвиняемый исполнил его просьбу «без проведения необходимых диагностических мероприятий». Должностное преступление выявили в ходе расследования уголовного дела о даче хирургу взятки. По версии следствия, он получил от осужденного через посредника 5 млн руб. Дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ в отношении взяткодателя направлено в суд, а расследование в отношении хирурга прекращено в связи с его смертью. Преступления были выявлены и пресечены во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ и ФСИН.