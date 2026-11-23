Экспертный совет деловой премии «Твердые знаки — 2026» определил компании и проекты, вошедшие в шорт-лист конкурса. В финальный список включили участников в 13 номинациях — от цифровых решений и социальных инициатив до проектов в сфере недвижимости, туризма и АПК.