Отдельная статистика СКЖД показывает масштабы пригородных поездок в области. За январь—сентябрь электрички перевезли 7,5 млн пассажиров — на 300 тыс., или примерно на 4,2%, больше, чем за тот же период 2025 года, когда компания насчитала 7,2 млн поездок. В эту цифру входят перевозки по региональным маршрутам, а вокзальный рейтинг учитывает отправления и в пригородном, и в дальнем сообщении, поэтому показатели описывают разные совокупности поездок.