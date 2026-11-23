Вокзал Ростов-Главный отправил 4,2 млн пассажиров за десять месяцев
Больше пассажиров отправил только Адлер — 5,3 млн
Ростов-Главный сохранил второе место среди крупнейших вокзалов Северо-Кавказской железной дороги по числу отправленных пассажиров. За январь—октябрь 2026 года со станции уехали 4,2 млн человек в пригородном и дальнем сообщении. Больше пассажиров отправил только Адлер — 5,3 млн. Такие данные СКЖД опубликовала в своем официальном канале.
Всего за десять месяцев с крупнейших вокзалов магистрали отправились 35,3 млн пассажиров. На Ростов-Главный пришлось почти 12% этого потока. Третье место занял вокзал Сочи с 3,7 млн отправлений, четвертое — Краснодар-1 с 3,6 млн. Далее в рейтинге идут Кисловодск с 1,32 млн, Пятигорск с 1,27 млн и Ессентуки с 1,22 млн пассажиров.
Промежуточные данные показывают, что Ростов-Главный удерживал вторую строчку и в течение года. За первое полугодие вокзал отправил 2,2 млн пассажиров, за январь—июль — 2,7 млн, а за январь—август — 3,4 млн. В августовской сводке СКЖД общий пассажиропоток крупнейших вокзалов составлял 30,5 млн человек. Октябрьский итог вырос до 35,3 млн.
Отдельная статистика СКЖД показывает масштабы пригородных поездок в области. За январь—сентябрь электрички перевезли 7,5 млн пассажиров — на 300 тыс., или примерно на 4,2%, больше, чем за тот же период 2025 года, когда компания насчитала 7,2 млн поездок. В эту цифру входят перевозки по региональным маршрутам, а вокзальный рейтинг учитывает отправления и в пригородном, и в дальнем сообщении, поэтому показатели описывают разные совокупности поездок.
В Ростове-на-Дону растет и спрос на городскую электричку. За девять месяцев 2026 года ею воспользовались более 599 тыс. пассажиров — на 6% больше прошлогоднего уровня. В марте городской маршрут перевез около 72 тыс. человек, в апреле и сентябре — примерно по 71 тыс.
На северных пригородных направлениях области перевозчик также фиксировал рост пассажиропотока. На маршруте Ростов—Лихая—Кутейниково число пассажиров увеличилось на 17% после выхода более вместительных составов. В 2026 году парк пополнили шестивагонные электропоезда ЭП3Д с климат-контролем и USB-разъемами. Пригородные перевозки в Ростовской области выполняют Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания и «Кубань Экспресс-Пригород».