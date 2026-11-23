В Ростовской области за выходные сгорели три машины
За выходные в Ростовской области произошли три пожара в автомобилях. В одном из случаев пострадал водитель: он получил ожоги лица и шеи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управлении МЧС.
Первый пожар произошел 21 ноября в Гуково на ул. Больничной. Там загорелась Lada 2112. Огонь охватил моторный отсек на площади 2 кв. м. На месте работали пять пожарных с привлечением одной единицы спецтехники.
Днем 22 ноября в Новочеркасске на ул. Поворотной загорелся автомобиль Lada. Площадь пожара составила 5 кв. м. В результате происшествия пострадал водитель, получивший ожоги лица и шеи.
Третий пожар произошел в п. Зимовники на ул. Дзержинского. Там загорелся ВАЗ-2112, площадь возгорания составила 5 кв. м. Огонь ликвидировали два пожарных расчета.