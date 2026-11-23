Овощной завод повторно продают в Нижегородской области за 18 млн рублей
Территориальное управление Росимущества повторно выставило на торги овощной завод в Городецком округе Нижегородской области. Комплекс, расположенный в поселке имени Тимирязева, изъят за долги у ЗАО им. И.А.Емельянова, указано в карточке лота.
Он включает цех по переработке овощей площадью 1,74 тыс. кв. м, объект незавершенного строительства площадью 886 кв. м (степень готовности — 65%) и земельный участок площадью 34,93 тыс. кв. м.
В первый раз комплекс выставляли на торги почти за 21 млн руб., но они не состоялись. Сейчас стоимость снижена до 17,84 млн руб., торги назначены на 28 декабря.