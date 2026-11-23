Пассажиропоток Кавминвод формируют пригородные и дальние поездки. Один из основных пригородных коридоров связывает Минеральные Воды с Пятигорском, Ессентуками и Кисловодском. По данным, которые СКЖД приводила за первое полугодие, маршрут Минеральные Воды—Кисловодск стал самым востребованным пригородным направлением магистрали: за январь—июнь по нему проехали 689 тыс. человек. За тот же период на региональных маршрутах СКЖД в Ставропольском крае перевезли 2,9 млн пассажиров.