Вокзалы Кавминвод с начала года отправили почти 5 млн пассажиров
Самый высокий показатель в крае у Кисловодска
За январь—октябрь 2026 года четыре вокзала Ставропольского края отправили в пригородном и дальнем сообщении 4,73 млн пассажиров. Это около 13,4% от общего числа пассажиров, отправленных с крупнейших вокзалов Северо-Кавказской железной дороги, — 35,3 млн. Данные приводит СКЖД.
Самый высокий показатель в крае у Кисловодска: с вокзала отправились 1,32 млн человек. Пятигорск занял следующее место среди краевых узлов — 1,27 млн, Ессентуки отправили 1,22 млн пассажиров. Минеральные Воды, которые в сводке СКЖД оказались за пределами первой десятки, обслужили 917 тыс. человек. Вместе три курортных вокзала Кавминвод обеспечили 3,81 млн отправлений — больше, чем каждый из лидеров общесетевого рейтинга после Адлера.
В общей таблице Кисловодск занял пятое место, Пятигорск — шестое, Ессентуки — седьмое. Впереди них оказались Адлер с 5,3 млн пассажиров, Ростов-Главный с 4,2 млн, Сочи с 3,7 млн и Краснодар-1 с 3,6 млн. Восьмым стал Сириус — 1,1 млн отправлений; далее следуют Анапа с 1,08 млн и Лазаревская с 1,04 млн. Числа округлены и отражают именно отправления с вокзалов, а не число уникальных путешественников или прибытий.
Пассажиропоток Кавминвод формируют пригородные и дальние поездки. Один из основных пригородных коридоров связывает Минеральные Воды с Пятигорском, Ессентуками и Кисловодском. По данным, которые СКЖД приводила за первое полугодие, маршрут Минеральные Воды—Кисловодск стал самым востребованным пригородным направлением магистрали: за январь—июнь по нему проехали 689 тыс. человек. За тот же период на региональных маршрутах СКЖД в Ставропольском крае перевезли 2,9 млн пассажиров.
Рейтинг за десять месяцев показывает, что курортные станции края сохраняют заметную роль в перевозках юга России. При этом общий итог СКЖД складывается из разных типов поездок — от ежедневных перемещений между городами Кавминвод до дальних маршрутов.