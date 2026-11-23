Источником финансирования выступает областной бюджет. Срок действия кредитной линии составит 450 календарных дней с даты подписания контракта. Процентная ставка по кредиту рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России плюс надбавка кредитора (не более 2,5% годовых). Заемные средства привлекаются на финансирование дефицита областного бюджета, погашение долговых обязательств, а также на иные цели, предусмотренные Бюджетным кодексом России.