Курская область привлечет кредит на 1 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета
Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области ищет банк для открытия возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 1 млрд руб. Начальная цена контракта составляет 203,3 млн руб. Информация об электронном аукционе опубликована на портале госзакупо
Источником финансирования выступает областной бюджет. Срок действия кредитной линии составит 450 календарных дней с даты подписания контракта. Процентная ставка по кредиту рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России плюс надбавка кредитора (не более 2,5% годовых). Заемные средства привлекаются на финансирование дефицита областного бюджета, погашение долговых обязательств, а также на иные цели, предусмотренные Бюджетным кодексом России.
Заявки на участие в торгах принимают до 1 декабря, итоги подведут 3-го.
Сегодня министерство финансов Белгородской области также объявило аукцион на привлечение кредитной линии с лимитом 2,3 млрд руб. для финансирования дефицита бюджета и обслуживания долга. Начальная цена контракта составляет 759 млн руб.