Вокзал Адлера остается лидером по числу отправленных пассажиров на сетях СКЖД
Вокзал Адлер сохранил лидерство по числу отправленных пассажиров среди крупнейших вокзалов Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). За январь—октябрь 2026 года оттуда отправились 5,3 млн человек, следует из данных магистрали.
Второе место занял Ростов-Главный с показателем 4,2 млн пассажиров, третье — вокзал Сочи, откуда отправлено 3,7 млн человек. Вокзал Краснодар-1 расположился на четвертой позиции с 3,6 млн пассажиров.
В первую десятку также вошли Кисловодск (1,32 млн), Пятигорск (1,27 млн), Ессентуки (1,22 млн), Сириус (1,1 млн), Анапа (1,08 млн) и Лазаревская (1,04 млн). Далее следуют Туапсе (1,02 млн), Новороссийск (960 тыс.), Минеральные Воды (917 тыс.) и Хоста (658 тыс.).
Всего за десять месяцев с крупнейших вокзалов СКЖД в пригородном и дальнем сообщении отправились 35,3 млн пассажиров.