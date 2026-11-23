Как полагает следствие, отбывающий наказание в исправительном центре при колонии (УФИЦ) передал через двух посредников 70 тыс. руб. начальнику колонии за перевод на другой участок работ. Посредниками выступили бывший сотрудник ГУФСИН и криминальный авторитет.