Четырех человек обвинили в коррупции в нижегородской колонии
Начальника исправительной колонии №9 в городе Дзержинске, бывшего сотрудника этой колонии и криминального авторитета обвиняют во взяточничестве. В отношении предполагаемого взяткодателя также возбуждено уголовное дело, сообщили в УФСБ по Нижегородской области.
Как полагает следствие, отбывающий наказание в исправительном центре при колонии (УФИЦ) передал через двух посредников 70 тыс. руб. начальнику колонии за перевод на другой участок работ. Посредниками выступили бывший сотрудник ГУФСИН и криминальный авторитет.
В отношении начальника колонии возбуждено дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки), он находится под подпиской о невыезде. Предполагаемым посредникам инкриминировали п. «а» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ: бывшего сотрудника отправили под домашний арест, криминального авторитета — в СИЗО. Обвиняемый в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) также арестован.