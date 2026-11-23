Она рассказала, что инвестиционная привлекательность сочинской недвижимости сохраняется благодаря уникальности курорта и его премиальному статусу. Однако цены достигли высокого уровня и стабилизировались, поэтому оснований для их интенсивного дальнейшего роста нет.