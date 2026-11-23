Эксперт: апарт-отели в Сочи могут приносить до 12% годовых
В Сочи доходность апарт-отелей с профессиональным управлением может достигать 10–12% годовых, квартир — 4–5%. Об этом «Ъ-Сочи» рассказала директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская.
Она рассказала, что инвестиционная привлекательность сочинской недвижимости сохраняется благодаря уникальности курорта и его премиальному статусу. Однако цены достигли высокого уровня и стабилизировались, поэтому оснований для их интенсивного дальнейшего роста нет.
Инвестиционная ценность конкретных объектов зависит от стоимости приобретения, местоположения, формата управления и других характеристик, отметила эксперт.
Вместе с тем рынок демонстрирует снижение активности покупателей. За 10 месяцев 2026 года оборот сделок по договорам долевого участия в сегменте многоквартирного жилья составил 8 млрд руб., сократившись на 36% год к году. В апарт-отелях показатель достиг 15 млрд руб., что на 40% ниже результата аналогичного периода прошлого года.