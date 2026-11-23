За 10 месяцев 2026 года оборот рынка многоквартирного жилья и апарт-отелей по договорам долевого участия в Сочи составил 23 млрд руб., что на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Сочи» сообщила директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская.