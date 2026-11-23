Оборот рынка новостроек и апарт-отелей Сочи сократился на 39%
За 10 месяцев 2026 года оборот рынка многоквартирного жилья и апарт-отелей по договорам долевого участия в Сочи составил 23 млрд руб., что на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Сочи» сообщила директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская.
На многоквартирное жилье пришлось 8 млрд руб. оборота — на 36% меньше год к году. В сегменте апарт-отелей показатель составил 15 млрд руб., снизившись на 40%.
Отрицательную динамику также продемонстрировало количество заключенных договоров. За январь—октябрь в многоквартирном жилье было зарегистрировано 500 сделок, в апарт-отелях — 430. Снижение составило 36 и 50% соответственно.